„Kleine Gruppe terrorisiert Rest der Gesellschaft“

Aber entsteht nun eine Welt, wo Ungeimpfte am Ende nur mehr einkaufen und in öffentliche Verkehrsmittel dürfen? „Wenn wir ein bisschen Pech haben, treibt uns genau die Gruppe wieder in einen Lockdown, wo dann ganz Österreich nur in die Öffis und in den Supermarkt darf“, sagt Köller. Und Körtner ergänzt: „Kleine Gruppen terrorisieren den Rest der Gesellschaft. Dann werde ich als Geimpfter am Ende wieder in meinen Grundrechten eingeschränkt, weil eine hart gesottene Minderheit keinen Gemeinschaftssinn hat.“ Er fordert mehr Mut von der Politik: das Thema „auf die privatrechtliche Ebene zu verschieben“, sei feig. „Man kann ja auch nicht fragen: ‚Wieso zwingt man mich, einen Führerschein zu machen? Ich will einfach so Autofahren.‘“ Der Staat stelle also auch in anderen Bereichen Bedingungen für den Zugang zu gewissen Gesellschaftsbereichen.