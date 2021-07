Die Reisewelle rollt über Salzburg hinweg

Kollaps droht bei Unfall im Baustellenbereich

An den Grenzen drohen bis zu vier Stunden Wartezeit. Gerade am Grenzübergang Walserberg (A1) wird es in beide Richtungen zu längeren Staus kommen. Verkehr-Hotspots sind zudem die Tauernautobahn (Kuchl bis Golling, Flachauwinkl, St. Michael), der Karawankentunnel und die Brennerautobahn. Wenn es kracht, droht der Verkehrskollaps. „Dichter Verkehr und ein Unfall bedeuten immer Stau. Gerade im Baustellenbereich wird es kritisch“, weiß Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg. Sie rät, nicht am Samstag loszufahren: „Wer flexibel ist, sollte die Lage beobachten.“