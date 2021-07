Auf Hochalpenstraße mit Auto mehrmals überschlagen

Der Slowake war gegen 17 Uhr auf der Großglockner Hochalpenstraße bergwärts unterwegs, als er bei Kehre 25 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Fahrzeug mehrmals in den Straßengraben überschlug. Nach rund sieben Metern kam der Pkw am Dach liegend zum Stillstand. Der junge Lenker blieb unverletzt, sein Beifahrer, ein 18-jähriger, iranischer Staatsbürger, wurde unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden.