Gaming-Turbo im PC? WD Black SN750 am Prüfstand

Zum Vergleich: In den meisten gängigen PCs steckt heute eine über den alten SATA-Standard angebundene SSD als Systemspeicher. Hier sind Lesezeiten von rund 500 Megabyte pro Sekunde drin, konventionelle Festplatten schaufeln bei einer Drehzahl von 7200 Umdrehungen pro Minute in der Sekunde um die 120 Megabyte in den Arbeitsspeicher. Eine SATA-SSD ist also schon erheblich schneller als eine klassische Festplatte, eine NVMe-SSD wiederum ganz massiv schneller als diese Lösung. Beim Gaming müsste man also auch massive Ladezeitenverkürzungen feststellen - oder?