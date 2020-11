Xbox Series X: Die neue Power-Konsole im Test

4K mit bis zu 120 Frames

Aber was hat die Xbox Series X für aktuelle Games zu bieten? Da wäre zunächst das große Thema 4K. Im Gegensatz zur Xbox One X, die nativ nur eine Handvoll Spiele in 4K und mit 60 Bildern pro Sekunde wiedergeben kann, läuft auf der Xbox Series X nun nahezu jedes Game derart hochaufgelöst und flüssig. Bestimmte, entsprechend optimierte Titel gehen sogar darüber hinaus und schrauben die Framerate bei gleichbleibender 4K-Auflösung auf 120 Bilder pro Sekunde hoch, was wir mangels eines entsprechend kompatiblen TVs allerdings nicht testen konnten. Der Unterschied zwischen 60 und 120 Frames ist allerdings weniger augenscheinlich als zwischen 30 und 60 Frames. In der Praxis lässt sich schlichtweg sagen: Games, die auf der Xbox One X eventuell noch ruckelten, laufen auf der Series X nun butterweich und lassen Spielwelten in einer Detailfülle erstrahlen, die bis vor kurzem noch undenkbar schien - zumindest auf der Konsole. Unterstützung für HDR10, Dolby Vision (bislang nur bei Streaming-Apps, Support für Spiele soll 2021 folgen) sowie Dolby Atmos tragen ihrerseits in Kombination mit entsprechenden Fernsehern und Sound-Anlagen dazu bei, das Geschehen umso realistischer wirken zu lassen. Wir konnten uns an der Spielwelt des neuen „Assassin‘s Creed Valhalla“ mit ihren grandiosen Lichteffekten kaum sattsehen.