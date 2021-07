Ein Duell mit den Spezis aus der Heimat

Auch wenn es deshalb leichte Verstimmungen in seinem engsten Freundeskreis geben sollte: „Mit Luka Lochoshvili hab ich schon bei Dinamo Tiflis zusammen gespielt, mit Guram Giorbelidze im U21-Team meiner Heimat - wir sind wirklich gute Freunde. Seit die beiden beim WAC sind, verbringen wir privat regelmäßig mit unseren Familien unsere Freizeit. Meistens sind wir in Graz, denn in Wolfsberg ist ja nicht besonders viel los. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Match gegen die beiden am Sonntag - Freundschaft gibt’s da allerdings keine.“