Nach Knochenbruch kann Klemens wieder „stürmen“

Kurz vor Matchende war der 14-jährige Klemens Trauner, Hobby-Fußballer bei der U15-Mannschaft des ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt, noch mit dem Ball am Weg zum Tor. Dann passierte es: „Ein Spieler der gegnerischen Mannschaft ist in meine Beine gerutscht. Ich bin über ihn drüber ,geflogen‘ und mit dem rechten Bein gegen die Torstange geprallt“, schildert der Stürmer jene dramatischen Minuten, die sich am 20. September 2020 zugetragen haben. Der Teenager schrie vor Schmerzen. Trotz des Schocks schaffte er es sogar noch humorvoll „Jetzt wäre es wohl an der Zeit, Trainer zu werden“ zu sagen. Kurze Zeit später brachte ihn die Rettung ins Spital, eineinhalb Stunden danach lag er am Operationstisch.