Vergewaltigungs-Kultur: Realität oder Blödsinn?

In den USA wird eine Vergewaltigungs-Kultur etwa an Universitäten geortet. Dort gibt es viele Burschen- und Schwesternschaften, die nicht nur für die Karriere ihrer Mitglieder wichtig sind, sondern auch Wohnhäuser am Uni-Campus betreiben. Bei Partys erleben junge Frauen dort im Bekanntenkreis sexuelle Gewalt, so häufig und systematisch, dass man eben von einer Vergewaltigungs-Kultur spricht: Am Ende des Studiums haben laut einer Studie von Hirsch und Khan 28 Prozent der Studentinnen, zwölf Prozent der Studenten und fast 40 Prozent der nicht-binären Studierenden ungewollte sexuelle Erfahrungen gemacht. Wie kann es sein, dass sexuelle Gewalt in einem solchen Ausmaß zum studentischen Alltag gehört? Spoiler: Mit der allgemeinen Bildung dürfte es nicht so viel zu tun haben.