Facebook: Pandemie lässt Werbeeinnahmen sprudeln

Der US-Konzern erlöst 98 Prozent seiner Umsätze mit Werbung. Deswegen kam am Aktienmarkt auch nicht gut an, dass Facebook in den nächsten zwei Quartalen mit einer Abschwächung des Wachstums rechnet. Nach Bekanntgabe der Zahlen gab das Papier an der Wall Street mehr als fünf Prozent nach.