Radaranlage auf dem Kolomansberg wird abgebaut

Der Abbau der Kuppel, die geschätzte 15 Tonnen schwer ist, ging bei gutem Wetter über die Bühne. Die Windstärke durfte nicht mehr als zehn Knoten betragen, wie der Kommandant des Radarbataillons, Thomas Burgstaller, im APA-Gespräch berichtete. Die neue Radaranlage wurde bereits im vergangenen November aufgebaut. Alle drei ortsfesten Radarstationen des militärischen Luftraumüberwachungssystems „Goldhaube“ in Österreich erhalten ein technisches Upgrade. Das Projekt wurde im Vorjahr gestartet. Im nächsten Jahr sollen auch die Radarstationen auf dem Großen Speikkogel in Kärnten und auf dem Steinmandl in Niederösterreich modernisiert sein.