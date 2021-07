Leoben greift an - der Meistertitel soll her

Der DSV Leoben hat in der neuen Saison in der steirischen Landesliga viel vor. Die Elf von Carsten Jancker will heuer unbedingt den Meistertitel holen. Dafür hat man sich nicht nur mit dem Trainer gut verstärkt, sondern auch am Spielersektor einiges gemacht. Außerdem entsteht beim DSV auch im Umfeld etwas Großes. Den Start macht die Kaif-Trophy. Von 5. bis 8. August spielen sechs Top-Frauen-Teams um den Turniersieg. Mario Bichler und Jürgen Wieser waren bei uns im fan.at-Fußballtalk zu Gast.