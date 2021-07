Deutschland jubelt! Funk holt erste Goldmedaille

Die 27-Jährige benötigte für den Olympia-Kurs 1:52:11 Minuten und blieb damit als Elfte nur um 35 Hundertstel hinter dem zehnten Platz der Polin Klaudia Zwolinska, der für die Qualifikation gereicht hätte. „Es war eine ganz andere Strecke als in der Quali“, sagte Wolffhardt in einer ersten Reaktion. „Bis auf einen größeren Fehler war es ein solider Lauf. Die drei Zehntel findet man überall. Das passt aber zu meiner nicht so gut verlaufenen Saison. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich mich besser hätte vorbereiten können.“