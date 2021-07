ÖBB investieren weiter in Fotovoltaik

Der Bahnhof Rankweil verfügt seit Kurzem über eine Fotovoltaikanlage am Dach. Es ist die zweite Solaranlage, die die ÖBB in Vorarlberg errichtet haben. Auch am Bahnhof Hohenems wird auf diese Weise Sonnenenergie eingefangen. Insgesamt wurden dabei 170 Paneele mit einer Gesamtfläche von circa 107 Quadratmetern und einer Gesamtleistung von 63 kWp aufgestellt. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von 16 Haushalten. Die ÖBB halten bereits nach weiteren Standorten für Fotovoltaikanlagen Ausschau, geplant sind solche etwa für Wolfurt und Langen am Arlberg.