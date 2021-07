Nena schimpft bei Konzert gegen Corona-Kammerln

Allerorts wird derzeit versucht, Konzerte so Corona-sicher wie möglich zu machen. Einige Maßnahmen gehen den Stars aber mittlerweile offenbar gehörig auf die Nerven. So schmiss am Wochenende nicht nur Helge Schneider, dessen Zuhörer in Strandkörben untergebracht waren, um den Abstand zu wahren, die Nerven weg, auch die deutsche Popsängerin Nena zuckte live wegen verordneter Maßnahmen aus, wie ein auf Twitter kursierendes Video zeigt. Ihre Konzertbesucher sollten in abgetrennten Boxen („Cubes“) stehen oder sitzen.