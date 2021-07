Mountainbike: Gold an Briten Pidcock, Foidl 17.

Der Cross-Country-Kurs in Izu mit dem gebauten „Rock Gardens“ und interessanten Kurven erwies sich wie erwartet als selektiv. Die Pace machte in der Anfangsphase des Rennens der Brasilianer Henrique Avancini, der aber bald die Schweizer Flückiger und Nino Schurter (am Ende Vierter) sowie Pidcock passieren lassen musste und im Ziel als 13. nur relativ knapp vor Foidl lag. Pidcock übernahm dann die Führung und drückte aufs Tempo, bis ihm nur mehr Flückiger folgen konnte.