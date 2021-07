Mann verlor Bewusstsein und landete in Ententeich

Ein 83-Jähriger hat Samstagabend in Mitterkirchen auf seinem Traktor das Bewusstsein verloren und ist daraufhin mit der Zugmaschine in einem einen Meter tiefen Ententeich gelandet. Die 42-jährige Landwirtin bemerkte den Unfall und versuchte auf den fahrenden Traktor aufzuspringen, um den Motor abzustellen. Dies gelang ihr aber nicht und sie wurde dabei verletzt. Der 83-Jährige wurde laut Polizei in das Kepler Universitätsklinikum gebracht.