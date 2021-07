„Tirol impft“ geht weiter: 3650 Stiche am Samstag

„Tirol impft“ geht weiter

Personen, die an diesem Wochenende keine Möglichkeit hatten, das Impfangebot zu nutzen, stehen bereits am Dienstag (27. Juli) von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr die Türen des Impfzentrums in der Messehalle Innsbruck offen. Am Freitag (30. Juli) sind Erst- und Zweitimpfungen mit Ausnahme von Innsbruck in allen Tiroler Impfzentren möglich: Imst (14 bis 18 Uhr), Kufstein (14 bis 18 Uhr), Kundl (14 bis 16 Uhr), Lienz (14 bis 17 Uhr), Reutte (17 bis 18 Uhr), Schwaz (14 bis 18 Uhr) und Telfs (13 bis 14 Uhr).