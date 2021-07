Sohn schrieb Biografie über Vater Arnold Ronacher

Der 1921 in Villach geborene Arnold Ronacher wuchs in Kühnburg bei Hermagor auf, wo es auch zu den Lausbubenstreichen kam, mit denen er später in Gedichten die Leser zum Schmunzeln brachte. Wegen seiner außergewöhnlich guten Schulleistungen konnte Ronacher ab Herbst 1935 die Lehrerausbildungsanstalt in Klagenfurt besuchen, wo er mit 19 weiteren jungen Männern im Schlafsaal war und Hunger kennenlernte.