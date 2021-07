Österreicher befürchten Kürzungen bei Gesundheit

Geschäftsführer Christoph Haselmayer: „Der Gesundheitsbereich ist ein brandaktuelles, politisches Thema. Dennoch lehnen die Menschen den Einfluss der Politik in diesem Bereich klar ab.“ Gesundheit ist nämlich in erster Linie eine Vertrauensfrage – für knapp drei Viertel der Befragten ist der Arzt bei diesem Thema erster Ansprechpartner. Daher sollen sich Politiker in Gesundheitsthemen gefälligst wenig einmischen (71 Prozent).