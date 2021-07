Bernstein startet als „e5“-Gemeinde durch

In Bernstein wird heute der große Auftakt der„e5“-Gemeinde-Aktion gefeiert. Den ganzen Samstagvormittag informieren Experten etwa über Klimaschutz und erneuerbare Energien. Für Interessierte werden auch Probefahrten mit E-Bikes und E-Autos angeboten. So soll die Gemeinde in Zukunft noch umweltfreundlicher werden.