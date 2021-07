Kinderarzt fehlt: Nun soll Krankenhaus aushelfen

Kassenarzt verzweifelt gesucht! Das gilt derzeit in Tirol in mehreren Gemeinden. Wie berichtet, fehlt in St. Johann nicht nur seit Jahren ein Kinderarzt, sondern seit April auch ein Psychiater. Damit ist derzeit im gesamten Bezirk kein einziger Kassenarzt für dieses Fachgebiet zu finden. Seit geraumer Zeit wird auch ein Dermatologe in Reutte und ein Gynäkologe in Wörgl gesucht.