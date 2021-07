Seit sechs Jahren erfolglos ein Kinderarzt gesucht

Lücken in fast allen Tiroler Bezirken

Gleichzeitig finden Österreichs Gesundheitskassen immer weniger Mediziner, die einen Kassenvertrag übernehmen wollen. Dabei gibt es laut Zählungen genug Ärzte pro Einwohner. Und dennoch: 27 offene Stellen sind aktuell in Tirol ausgeschrieben. Die allermeisten zum wiederholten Male, wie die Ärztekammer vorrechnet: Seit 2015 wird in St. Johann ein Kinderarzt gesucht, 51 (!) Ausschreibungen sind es mit der aktuellen. In Wörgl fehlt seit 2017 ein Gynäkologe mit Kassenvertrag (31 Ausschreibungen), in Reutte seit 2018 ein Dermatologe (26 Ausschreibungen). „Lange Zeit war nur vom Fehlen klassischer Hausärzte in Tälern die Rede. Doch es mangelt auch an Fachärzten in größeren Gemeinden. Viele wollen sich einen Kassenvertrag nicht mehr antun und bleiben lieber Wahlarzt“, lautet die Diagnose von Tirols Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger.