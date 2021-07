Der pianistische „Ironman“ Igor Levit

Während die Triathleten Berge, Wälder und Seen passieren, muss Levit vorbei an Walzern, Märschen und Fugen. Er spielt keltische Dudelsackweisen, tanzt Fandango und feuert mit nur zehn Fingern im zweiten Teil die „Kriegs-Visionen“ mit einer Durchschlagskraft ab, als säße eine gesamte Artillerie am Steinway. Dabei lassen sich mal mehr, mal weniger einzelne Monumentalwerke der Musikgeschichte erhören, die Stevenson in seiner „Passacaglia“ verarbeitet hat. Besonders deutlich klingen Bachs „d-Moll Toccata“ oder die mittelalterliche „Dies irae“-Sequenz durch. Auf die Spitze wird das Spiel der körperlichen Anstrengung letztlich getrieben, als Levit aufsteht und parallel zur Begleitung in der linken Hand mit der rechten in die Saiten des Flügels greift und sie mehrere Minuten zupft.