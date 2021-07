Schwammerlsuche endete für 46-Jährigen tödlich

Der ortskundige Mann, der bereits seit 15 Jahren in Tirol lebt, ist am Mittwochvormittag - wie schon öfters - zum Schwammerlsuchen aufgebrochen. „Am Vormittag schickte er seiner Familie noch Fotos, dann riss der Kontakt ab und der Mann war den restlichen Tag nicht mehr erreichbar“, schildert Einsatzleiter Christoph Klingler von der Bergrettung Auffach/Wildschönau. Am Abend gegen 20 Uhr brachen die ersten Suchtrupps mit Hunden, einer Feuerwehrdrohne und schließlich auch mit Wärmebildkameras auf, um nach den Vermissten zu suchen. „Gegen 4 Uhr in der Früh musste die Suche aber vorerst ergebnislos abgebrochen werden“, erklärt Klingler.