„Dana“ bringt uns Badewetter mit bis zu 33 Grad

Nach den verheerenden Niederschlagsmengen am Wochenende hat es auch Aggsbach-Dorf (NÖ) an der Donau besonders hart getroffen. Binnen kürzester Zeit kam es zu Überflutungen. Das Bundesheer rückte mit den Melker Pionieren an, um eine Volksschule abzusichern. Hier kam es zum Einsturz einer Zwischendecke. Doch fürs Erste ist die Hochwassergefahr gebannt. So ist der Schiffsverkehr auf dem großen Strom wieder uneingeschränkt in Betrieb. Alle Schleusen sind aktiv.