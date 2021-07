Regel-Wirrwarr |„Lookistische“ Gesellschaft

Wer kennt sich da noch aus? Immer wieder war die Rede davon, dass Corona-Regeln nur dann eingehalten werden, wenn sie einfach, verständlich und nachvollziehbar sind. Mit heutigem Tag steht nun die gefühlt 100. Änderung der Regeln in dieser Pandemie an. Und wird damit irgendetwas einfacher und gar logischer? Nein, natürlich nicht! Schon gar nicht für Bundesländer-Grenzgänger. Es ist ein einziges Wirrwarr! Denn in acht Bundesländern fallen heute die Masken entgegen den Warnungen vieler Experten auch in Innenräumen. Ausgenommen bleiben aber Lebensmittelhandel, Apotheken und Banken. In Wien dagegen bleibt die Maskenpflicht, so wie sie bis gestern galt - also im gesamten Handel. Und dazu kommen neu auch die Kinos. Wohnzimmertests gibt es weiterhin - nur nicht in Wien. Achja, und wenn man sich ansieht, wie gerade in weiten Teilen Europas verschärft wird, kann man sich die nächsten Regeländerungen schon ausmalen. Und diese werden, darauf kann man wetten, Danke! uns dem „normalen Sommer“ nicht näherbringen. Leider im Gegenteil!