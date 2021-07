Illegale Spielhölle in Wiener Gemeindebau

An Dreistigkeit nicht zu überbieten ist das Geschäft, das ein Tschetschene mitten in einem Gemeindebau in Wien-Favoriten Zeit betrieb. Er kaperte eine Wohnung, stellte dort Spielautomaten auf. Nachdem in den letzten Wochen reges Treiben geherrscht hatte, setzte die Finanzpolizei dem illegalen Glücksspiel ein Ende.