20 Migranten vor Libyens Küste ertrunken

Menschen fliehen vor Hunger und Folter

Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge werden Migranten in Libyen in Internierungslagern ausgehungert, gefoltert und ausgebeutet (siehe auch Video oben). Auch die Küstenwache gefährdet demnach das Leben der Geflüchteten - etwa durch aggressive Manöver auf See oder Schüsse