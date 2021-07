Amnesty: Missbrauch und Gewalt in Gefängnissen

Der am Donnerstag präsentierter Bericht „,No one will look for you‘: Forcibly returned from sea to abusive detention in Libya“, verdeutliche die „furchtbaren Folgen der Zusammenarbeit Europas mit Libyen im Bereich Migration und Grenzkontrolle“. Hunderte Geflüchtete und Migranten seien verschwunden, Überlebende würden davon berichten, dass die Wärter Frauen vergewaltigten und sie sexualisierter Gewalt aussetzten, unter anderem, indem sie sie im Austausch für Essen oder ihre Freiheit zu Sex zwangen.