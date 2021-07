Verheerende Waldbrände: Russland ruft Notstand aus

Wegen schwerer Waldbrände in Russland haben die Behörden nun auch für Gegenden im Norden des Landes an der Grenze zu Finnland den Notstand verhängt. Dies gelte mindestens in den nächsten zwei Wochen für die gesamte Republik Karelien, wo mindestens 33 Waldbrände auf einer Fläche von etwa 7200 Hektar wüten. In Russland gilt mittlerweile wegen schwerer Brände in zehn Regionen der Notstand.