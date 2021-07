Olympia: Tischtennis-Damen mit großem Lospech!

Liu Jia gegen Zwölfjährige

Liu Jia ist in diesem für die Setzung ausschlaggebenden Ranking nur noch auf Platz 108 zu finden und daher schon am Samstag in der Vorrunde an der Reihe. Und da bekommt es die 39-Jährige bei ihren sechsten Spielen mit einer Zwölfjährigen zu tun, Hend Zaza aus Syrien. Danach würde die Ukrainerin Ganna Gaponowa auf „Susi“ warten, in weiterer Folge Polina Michailowa vom russischen olympischen Komitee und in Runde drei Adriana Diaz aus Puerto Rico.