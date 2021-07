Kapruner Cluster auf 60 Infizierte gewachsen

Aufgrund der deutlich steigenden Zahl an Neuinfektionen und der zunehmende Dominanz der Delta-Variante haben die Gesundheitsbehörden schärfere Kontrollen der heimischen Gastronomie angeordnet. „Wir müssen unbedingt sicherstellen, dass der 3-G-Nachweis der Gäste auch wirklich kontrolliert wird und die Registrierung der Kunden in den Lokalen lückenlos erfolgt. Die jüngsten Ereignisse zeigen deutlich, was passiert, wenn das nicht der Fall ist“, erklärte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Sie kündigte ein deutlich engeres Netz an Stichprobenkontrollen an, als zuletzt.