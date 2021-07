Nachttraining: Weißhaidinger simuliert Tokio-Quali

Im schwachen Lichtschein von 14 kleinen Baustellen-Scheinwerfern simulierte Österreichs Diskus-Star Lukas Weißhaidinger auf dem Wurffeld in der Südstadt um drei Uhr in der Nacht auf Dienstag die Qualifikation für die Spiele in Tokio. Damit versuchte der WM-Dritte sich ein wenig an die japanische Zeit (plus sieben Stunden) anzupassen. Denn die Quali in Tokio findet am 30. Juli morgens statt…