Sechs Bullen fighten um die Position im Herzen

„Habe beste Werte“

Am Freitag steigt in der ersten Bundesliga-Runde bei Sturm Graz der „wahre“ Saisonauftakt. Und es spricht alles dafür, dass Zlatko Junuzovic seinen Platz vor der Vierer-Abwehrkette sicher hat. „Ich bin körperlich topfit, vielleicht fitter sogar als vor sechs, sieben Jahren. Die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden, beides ist super. Auch bei Leistungstests ist bei mir viel nach vorne gegangen, meine Werte sind die besten, die ich je hatte. Ich kenn auch den Körper gut. Er wird eigentlich immer besser“, erzählte der 33-jährige Routinier der „Krone“ nach dem Cup-Spiel in Wels.