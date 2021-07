Schafsrisse: „Für Züchter bricht Welt zusammen“

Im Tiroler Verwalltal im Bezirk Landeck kam es - wie zuvor schon in Oberhofen und Westendorf - nun auch zu einem verfrühten Almabtrieb. Nachdem zuletzt 14 Schafe gerissen worden waren, entdeckten Bauern am Samstag fünf weitere tote Tiere. Am Sonntag brachten sie die verbliebenen Schafe nun wieder hinab ins Tal.