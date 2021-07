Bauern-Demo nach Rissen: „Almen ohne Wolf!“

Bei schönstem Wetter kamen am Samstag zwischen 2000 und 3000 Bauern und Bäuerinnen am Innsbrucker Landhausplatz zur großen Bauern-Demo, samt Kuhglocken. „Die Bäuerinnen und Bauern gehen nicht oft auf die Straße, aber heute ist es notwendig!“, sagte Peter Raggl, Bauernbunddirektor und Bundesratspräsident zu Beginn der Kundgebung. Das Gebimmel war in der ganzen Stadt zu hören, die Forderung auch: Der Wolf ist unerwünscht!