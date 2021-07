Innsbrucker Gemeinderat: Wirbel vor Sommerpause

„Ich habe heute den Antrag, ein Doppelbudget für die Jahre 2022 und 2023 vorzulegen, zurückgewiesen. Grund dafür ist die fehlende gesetzliche Grundlage im Innsbrucker Stadtrecht“, erklärte sich Willi in der letzten Sitzung des Gemeinderates selbst. Die Magistratsdirektorin kam nicht zu Wort - Vizebürgermeister Markus Lassenberger (FP) bezeichnete das als „verpassten Maulkorb“ und kritisierte Willi scharf. Auch Klubobmann Christoph Appler (VP) fand Willis Verhalten „demokratiefeindlich“. Nun also die Aufsichtsbeschwerde. „Die Landesaufsicht hat in den letzten Jahrzehnten alle vom Gemeinderat beschlossenen Doppelbudgets genehmigt! Das hätte auch Georg Willi wissen müssen, bevor er den Antrag für ein Doppelbudget zurückweist.“, sagte Gemeinderat Gerald Depaoli (Gerechtes).