Häftling 16 Tage nach Flucht aus Gefängnis gefasst

Die Fahnder lokalisierten ihn in Wien. Am 17. Juli nahmen sie ihn mit Unterstützung von Beamten der Landespolizeidirektion Wien fest. Er war gerade beim Beladen eines Möbeltransporters. Denn er wollte sich Einrichtungsgegenstände beschaffen, um mit einer Scheinidentität in der Bundeshauptstadt unterzutauchen. Der Zugriff erfolgte so überraschend, dass er keinen neuerlichen Fluchtversuch starten konnte. Der 33-Jährige wurde vorerst in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Er soll nach der Absolvierung der Quarantäneauflagen nach Suben rücküberstellt werden.