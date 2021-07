Hörl Zweiter bei Wisla-Sommer-GP ++ Kramer Dritte

Skispringer Jan Hörl hat wie am Vortag beim Sommer-Grand-Prix in Wisla den zweiten Platz erreicht! Der Salzburger musste sich am Sonntag nur dem polnischen Lokalmatador Dawid Kubacki geschlagen geben. Für die Tageshöchstweite sorgte Manuel Fettner mit 137,5 Metern, der Tiroler belegte schließlich den 10. Platz.