Weißhaidinger-Sieg vor Flug nach Tokio zu Olympia!

Starker Test von Walli

Einen starken letzten Test vor den Spielen absolvierte 400-m-Ass Susanne Walli. Über die halbe Stadionrunde gewann sie ein international sehr gut besetztes Rennen in 23,74. „Das passte vor dem Abflug Richtung Tokio perfekt“, zeigte sich die Oberösterreicherin sehr zufrieden. In diesem Rennen wurde die Grazerin Alexandra Toth in 24,70 Sekunden Fünfte. Gleich nach Walli sorgte auch Andi Vojta als 1500-m-Erster in 3:48,18 für einen weiteren rot-weiß-roten Sieg.