Silverstone: Sprint-Qualifying ab 17.30 Uhr LIVE

Am Freitag hatte Lewis Hamilton für einen kleinen Prestige-Sieg gesorgt. Der britische Formel-1-Weltmeister steuerte seinen nachgebesserten Mercedes in Silverstone am Freitag zur schnellsten Runde im Qualifying und sicherte sich damit den besten Startplatz für das neue Sprint-Format. WM-Leader Max Verstappen im Red Bull folgte auf Platz zwei - und klagte. „Das Auto ist gut, aber es untersteuert bis zum Mond!“