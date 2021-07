Sensation! Salzburg plant Messi-Coup

Der Double-Sieger würde zwischen den beiden Liga-Heimspielen gegen Ried (1. August) und die Wiener Austria (8. August) auf das Starensemble treffen, das im Sommer mit den Top-Akteuren Memphis Depay, Sergio Aguero und Eric Garcia verstärkt wurde. Salzburg hätte indes wie in den letzten beiden Jahren gleich zwei höchst attraktive Testkracher. Am 28. Juli trifft die Elf von Matthias Jaissle bekanntlich in der Bullen-Arena auf Atlético Madrid.