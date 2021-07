200 Millionen Gewinn! Salzburg ist Transferkaiser

Mit Cican Stankovic, André Ramalho, Enock Mwepu und Patson Daka kehrten vier Stammspieler dem rot-weiß-roten Abo-Meister in den letzten Wochen den Rücken, zahlreiche Ergänzungsspieler suchten ebenfalls anderswo ihr Glück. Die Taschen der Bullen sind prall gefüllt - alleine die Sambier Mwepu (zu Brighton & Hove Albion) und Daka (zu Leicester City) spülten mit ihren Transfers in die Premier League mehr als 50 Millionen Euro in die Klubkassen!