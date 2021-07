Budapest! Ein Meeting mehr für Lukas Weißhaidinger

Ohnehin wäre der Oberösterreicher in China nach den Spielen nicht gestartet. So kommt ihm die Verlegung nach Ungarn am 24. August nur recht. „Da fahren wir sicher hin“, meinte Trainer Gregor Högler, „das ist ja sehr günstig für uns!“ Damit finden also, wie geplant, vier Qualifikations-Meetings im Diskuswurf der Männer vor dem Finale in Zürich am 9. September statt.