Corona-Cluster in zwei Grazer Lokalen befürchtet

Weil in der Nacht von 9. auf 10. Juli ein Corona-infizierter Gast in zwei Grazer Lokalen war, befürchtet man nun weitere Cluster in der Gastronomie. Der Mann war von 23 Uhr bis 1.15 Uhr im Innenbereich des Café-Bar „Glockenspiel“ und von 1.45 Uhr bis 4 Uhr in der Bar „Merano“.