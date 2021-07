487 Salzburger nutzten das Angebot zum Einmalstich

Nach dem geringen Zuspruch der terminlosen Impf-Aktion vergangenes Wochenende geht das Termin-Impfen in Salzburg in die zweite Runde. Am Donnerstag wurde in Zell am See und in der Stadt Salzburg geimpft. An beiden Standorten gab es den Impfstoff von Johnson&Johnson. In Zell am See wurden 158 Dosen verimpft und in der Stadt Salzburg ließen sich 329 Menschen impfen.