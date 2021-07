Mopedfahrer prallte gegen abbiegenden Traktor

Gegen 15.50 Uhr lenkte ein 32-Jähriger aus Schwanenstadt sein Moped auf der bevorrangten Anzentaler Gemeindestraße geradeaus in Richtung Anzental. Zur selben Zeit war ein 41-Jähriger aus Attnang-Puchheim mit einem Traktor samt Traktoranhänger unterwegs und wollte nach links einbiegen. Der Mopedfahrer krachte frontal in die Motorhaube des Traktors und wurde dadurch ca. drei Meter in das angrenzende Maisfeld geschleudert.