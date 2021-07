Blum fährt trotz Krise dickes Umsatzplus ein

Geschäftsführer Philipp Blum sprach am Donnerstag bei der jährlichen Pressekonferenz von einem „erfolgreichen, sehr turbulenten Geschäftsjahr“. Co-Geschäftsführer Martin Blum räumte ein, dass man bei Ausbruch der Coronakrise zunächst „komplett falsch in der Prognose“ gelegen habe. Dass sich das Leben in den vergangenen 18 Monaten überwiegend in den eigenen vier Wänden abgespielt habe, habe seit Mitte 2020 zu einer ungebrochenen Nachfrage nach Möbeln und Küchen geführt. „Es wird renoviert und investiert“, stellte Philipp Blum fest. Diesen Trend habe es zuvor auch schon gegeben, durch Corona habe er aber einen regelrechten „Boost“ erfahren.