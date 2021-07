Nassar-Missbrauch: FBI behandelte Hinweise falsch

Demnach gab es bereits im Juli 2015 in Indianapolis erste Vorwürfe. Bis zu ersten Gesprächen habe es dann aber fünf Wochen gedauert, Informationen seien zudem nicht wie vorgeschrieben weitergereicht worden. Erst wegen einer zweiten Anzeige in Michigan war Nassar ein Jahr später festgenommen worden. In Zivilverfahren beschuldigen nach Angaben von US-Medien mehr als 70 Frauen den mittlerweile 57-Jährigen für den betreffenden Zeitraum des Missbrauchs.