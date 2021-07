Der SPÖ-Machtkampf: Ich gegen mich selbst!

5. Wie wirkt sich der „Krieg“ auf die Umfragen aus? Welche Partei profitiert am meisten von der miserablen Performance?

Ob es einen nachhaltigen Rückgang in den Umfragen gibt, das wissen wir erst in ein paar Wochen. Doch ist der Schaden für die SPÖ so oder so angerichtet: Sie müsste ja nach dem grottenschlechten Wahlergebnis 2019 und mit ihrem unverändert großen Umfragerückstand viele Wechselwähler zurückholen. Mit der tragikomischen Kommunikation „Ich gegen mich selbst!“ gelingt das sicher nicht.